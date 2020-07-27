شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يطلب التعاقد مع لاعب المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، التعاقد مع محمد مجلي، لاعب وسط فريق المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب منذ تصعيده للفريق الأول لذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس.

وأجرى مسؤولو نادي سموحة العديد من الاتصالات مع اللاعب، لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام لصفوف الفريق السكندري، ورحب اللاعب بالرحيل عن قلعة الذئاب، ولكنه اشترط موافقة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالجهاز الفني للفريق، الذي منحه الفرصة للظهور مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مباشرة من قبل إدارة سموحة مع إدارة المقاولون العرب، لمعرفة موقفهم بشأن التخلي عن خدمات محمد مجلي.