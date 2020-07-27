شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يتلقى عرضين للعودة إلى الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضين من ناديين في الدوري المغربي، للانتقال لصفوف أي منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر لـ«المصري اليوم» أن أوناجم اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري، بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر أن نادي شباب المحمدية اجتمع مع أوناجم خلال فترة تواجده في المغرب، أثناء توقف النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا، وعرض عليه العودة من جديد للدوري المغربي، مقابل الحصول على 700 ألف دولار في الموسم الواحد، وطلب اللاعب مهله للتفكير في العرض، خاصة أن هناك مفاوضات أخرى مع نهضة بركان المغربي، الذي يسعى هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف الوداد المغربي، ولكنه ظهر بمستوى متوسط منذ انضمامه لنادي الزمالك.