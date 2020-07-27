شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» تستقر على تقليص عدد الأجانب الموسم بعد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أستقرت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب، بأندية الدورى الممتاز، بداية من الموسم بعد المقبل، وتم أرجاء تفعيل القرار بناء على طلب من الأندية خلال الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية خلال الفترة الماضية، حيث طلبت تاجيل القرار من لحين توفيق الاوضاع من اللاعبين الاجانب خاصة وان تقليص عددهم الموسم المقبل سيكلف الأندية خسائر مالية فادحة، وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة مراعاه لظروف الأندية ولتطبيق القرار في أجواء مستقرة.
وكانت اللجنة الخماسية قد قررت في وقت سابق استئناف بطولة الدوري الممتاز مرة آخرى يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف النشاط الكروي لاكثر من ثلاثة شهور ببسبب فيروس كورونا.
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