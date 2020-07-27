شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «رجل المباراة» مفاجأة اتحاد الكرة مع استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، ادخال جائزة «رجل المباراة» في لقاءات بطولة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتي تُستأنف يوم ٦ اغسطس المقبل. بطولة الدوري توقفت في منتصف مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا. وتدرس اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بالدوري، وذلك على غرار الدوريات الأوروبية. وقال مصدر داخل «الجبلاية»، بأن جائزة رجل المباراة مرتبطة بأمور تسويقية يرغب اتحاد الكرة في الاستفادة منها، لذلك يدرس الاتحاد الفكرة جيدًا خلال هذه الأيام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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