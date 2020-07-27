شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يطلب الرحيل نهائياً عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشترط، باهر المحمدي، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلي، الرحيل نهائيًا عن قلعة الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل غلق ملف الرحيل للنادي الاهلي، بعد العرض الذي تلقاه اللاعب من مسؤولي القلعة الحمراء للإنضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الإسماعيلي برئااسة ابراهيم عثمان خوفًا من غضب الجماهير في حال انتقال اللاعب مباشرة لصفوف النادى الاهلي.

وطلب اللاعب الحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل إلى احد دوريات الخليج، وليس على سبيل الإعارة، وهى الأزمة التي القت بظلالها داخل جدران النادي في الايام الماضية، حيث يرغب اللاعب في الرحيل نهائيًا عن الفريق بينما يريد مجلس الإدارة رحيله على سبيل الإعارة.