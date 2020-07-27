شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة من العيار الثقيل تهز الرجاء قبل موقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقي الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي ضربة من العيار الثقيل، قبل مواجهة الدفاع الحسني الجديدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المغربي.

ويواجه فريق الرجاء نظيره الزمالك، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة «البطولة» المغربية، إن نادى الرجاء يغيب عنه في مباراة اليوم 6 لاعبين فابريس نجوما وبين مالانجو، اللذين مازالا عالقين في بلدهما الكونغو الديمقراطية، فضلا عن لبدر بانون لحصوله على 4 إنذارات، ومحمد المكعازي الذي يغيب لعدم قانونية مشاركته بعد أن التحق بالفريق الأخضر بعد برمجة المباراة المذكورة في موعدها الأول.

وأضافت الصحيفة انه إلى جانب اللاعبين الأربعة سيتواصل غياب كل من محمد الدويك ومحمود بنحليب بداعى الإصابة، التي تعرضا لها قبل توقف الدوري بسبب تفشى جائحة كورونا.