شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب التعاقد مع كريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رشح الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان المدير الفني، كريم بامبو لاعب الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق، في ظل عدم وضوح الرؤيه حول إستمرار محمد شريف مع الفريق البترولي، في حال عودته للنادي الأهلي بعد إنتهاء فترة الإعارة.
وعملت «المصري اليوم» أن اللاعب رحب بالإنضمام لنادي إنبي خاصة في ظل صعوبة مشاركته مع الزمالك وعدم اقتناع باتريس كارتيورن المدير الفنة للقلعة البيضاء بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.
ومن جانبها وافقت إدارة إنبي، على طلب حلمي طولان مؤكدين بالدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك، لمعرفة موقفهم من التنازل عن خدمات «بامبو»، خلال الفترة المقبلة، وابتعد بامبو عن المشاركة مع فريق الزمالك قبل توقف بطولة الدورى الحالية بسبب فيروس كورونا، وظهر على فترات متفاوته
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