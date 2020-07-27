شكرا لقرائتكم خبر عن «هوسكورد»: «النني» في التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة بالدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف موقع «هوسكورد» العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن اختيار محمد النني، لاعب بشيكتاش ومنتخب مصر، في التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة بمسابقة الدوري التركي.
وسجل النني هدفًا في فوز فريقه بشكتاش على جينتشلاربيرليجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري التركي.
وكان محمد النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش معارًا من أرسنال لمدة موسم، ولم يحدد لاعب المنتخب الوطني مستقبله حتى الآن.
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