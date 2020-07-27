شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم معسكر برج العرب بثلاث وديات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أستقر طارق العشري، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري، على خوض 3 مباريات ودية في ختام معكسر الفريق الحالي في مدينة برج العرب بالإسكندرية إستعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، في إستئناف بطولة الدورى الممتاز.
ومن المنتظر أن يواجه الفريق طلائع الجيش، ثم بيراميدز مباراتين، ومن المقرر ان يدفع الجهاز الفني بعدد كبير من اللاعبين الناشئين خلال المباريات الودية لتجهيزهم والاستقرار على افضل العناصر التي ستتواجد ضمن قائمة الفريق الاول خلال الفترة الحالية.
وأشاد طارق العشري، بمكاسب معسكر الاسكندرية الحالي، ووصفه بالناجح بالنظر لالتزام اللاعبين وحماسهم واشتعال المنافسة بينهم على شغل مراكز التشكيل الأساسي خلال لقاءات الدوري المقبلة.
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