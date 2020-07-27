شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة السادسة لحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن محمد حليم، المدير الفني لفريق الكرة بنادي حرس الحدود، سلبية المسحة السادسة التي خضع لها الفريق يوم السبت.

وكانت المسحة الأخيرة أثبتت تعافى لاعبي الفريق الـ7 المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار «حليم» إلى أن فريقه خضع لـ6 مسحات من قبل، أثبتت إحداها إصابة 7 لاعبين، وذلك قبل المسحتين الأخيرتين التي جاءت نتائجهم سلبية .

وأوضح «حليم» أن فريقه مستعد لمواجهة طلائع الجيش غدًا وديًا، بعد أن التقى الفريقين أمس، وفاز حرس الحدود بهدف نظيف.