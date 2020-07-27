شكرا لقرائتكم ‬روجرز: ليستر افتقد الإبداع في نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف براندان روجرز مدرب ليستر، أن فريقه افتقر للإبداع في الثلث الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيحتاج لضم عناصر قوة إذا أراد دخول المربع الذهبي في الموسم المقبل.

وخسر ليستر بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد لينهي الموسم في المركز الخامس وفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما نال المهاجم جيمي فاردي جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري بعد تسجيل 23 هدفا لكن لم يتمكن أي لاعب آخر في ليستر من تحقيق أرقام مزدوجة.

وقال روجرز: قطعنا خطوات رائعة وكنا ندرك حاجتنا لتسجيل أكثر من 65 هدفا وسجلنا 67 لكن خوض تحديات أمام فرق المقدمة يتطلب المزيد من الإبداع والكفاءة، لقد تضررنا في الفترة الأخيرة من الموسم مع غياب ثلاثة من رباعي الدفاع لكنني سعيد بالطريقة التي دافعنا بها وكنا نود إضافة المزيد من الإبداع في النهاية.

وأكد روجرز أنه يتطلع للمنافسة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وتابع: هذه هي الخطوة القادمة للفريق، خاض اللاعبون موسما جيدا وخبرات اللعب في منتصف الأسبوع ستجعلنا أكثر صلابة