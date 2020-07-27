البرازيلي اوسكار: مستعد للدفاع عن الوان الصين

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شنغهاي: أكد لاعب وسط شنغهاي سيبغ الصيني الحالي وتشلسي ومنتخب البرازيل السابق اوسكار استعداده للدفاع عن ألوان منتخب الصين الوطني إذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير قوانينه.

وانتقل اوسكار من تشلسي الى شنغهاي في يناير 2017 مقابل 60 مليون يورو (رقم قياسي في آسيا)، وهو دافع للمرة الاخيرة عن ألوان منتخب البرازيل عام 2015 علما أنه خاض في صفوفه 48 مباراة دولية.

وبحسب القوانين المعتمدة حاليا، لا يستطيع اوسكار تمثيل دولة اخرى لأنه خاض مع البرازيل بطولة رسمية بينها نهائيات كأس العالم 2014 التي استضافتها بلده.

"أفكر بالأمر"

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وسئل اوسكار عبر شبكة "سي جي تي ان" الرسمية إذا كان مستعدا للعب للمنتخب الصيني في حال تغيير القوانين فأجاب "يمكن أن أفكر بالامر نعم، لا سيما وأنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي بسبب تواجدي هنا".

وأضاف "لكن الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي اللعب وفي النهاية إذا كان المنتخب الصيني في حاجة الى لاعب وسط جيد أعتقدانني قادر على المساعدة في هذا المجال".

وكانت السلطات الصينية قامت بتجنيس بعض اللاعبين في محاولة لتعزيز حظوظها في بلوغ نهائيات مونديال قطر عام 2022، وكان الاول المهاجم البرازيلي إلكيسون (31 عاما) الذي يعرف الان بإسم أي كيسين وقد لعب في صفوف المنتخب الوطني 4 مرات وسجل 3 اهداف.