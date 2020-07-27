شكرا لقرائتكم خبر عن وليد هويدى: نحاول إقناع إيهاب جلال للبقاء مع المقاصة موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، على أن إيهاب جلال مستمر فى تدريب الفريق، ولا صحة لما يتداول حول رحيله لقيادة نادى بيراميدز فى الوقت الحالي. وقال هويدى عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "كل ما يقال عن رحيل لاعبين من مصر المقاصة فى الوقت الراهن غير صحيح، خاصة بعد قرار استئناف الدوري".

وأضاف مدير الكرة بالمقاصة، "مازال لدينا 17 مباراة فى الدوري، بدأنا فترة الإعداد منذ 4 يوليو، وأجرينا أكثر من مسحة، وخاض الفريق مباريات ودية، والجميع منتظم فى التدريبات بما فيهم الأجانب، نعيش حاليا فى فترة استقرار".

وتابع هويدى، "فيروس كورونا من الممكن أن يصاب به أى شخص حتى فى ظل الإجراءات الاحترازية، ولا أريد التعقيب على قرار رئيس سموحة بفرض عقوبات ضد اللاعبين، لكن من الصعب تنفيذ أى قرار ومعاقبة اللاعب الذى يصاب".

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وحول حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز، قال مدير الكرة بالمقاصة، "إلى الآن هو مستمر مع مصر المقاصة، وعقده ينتهى فى ختام الموسم الحالي، وسنعمل على الإبقاء عليه".

فى سياق آخر، قررت إدارة نادى مصر المقاصة الموافقة على العروض التى تصل للاعبين من أى نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادى من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب فى الفريق مقابل حصوله على نسبة فى ظل عدم قدرة إدارة النادى على تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافى وشيميلس بيكلى وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز فى الفترة الماضية، فى حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذى يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادى مصر المقاصة من لاعبى الفريق الأول دراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدى إدارة النادى والتى تصل إلى أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادى عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه على فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى منذ فترة.