شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يكرم الشباب المصريين المشاركين بالمشاورات الشبابية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشباب المصريين المشاركين فى فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، والتى تم تنفيذها خلال أيام ٢٠، ٢١ ، ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، عبر تقنية الاتصال المرئي، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وزير الرياضة مع الشباب وأشاد وزير الرياضة بالشباب المصريين وتمثيلهم المشرف خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، مؤكداً أن مصر تذخر بالعديد من الشباب ذوى الفكر والرؤية والطاقة الإيجابية. وأشاد وزير الرياضة بالشباب المصريين وتمثيلهم المشرف خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، مؤكداً أن مصر تذخر بالعديد من الشباب ذوى الفكر والرؤية والطاقة الإيجابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ضرورة الإسراع بتدشين المجلس التأسيسي للمشاورات الشبابية العربية المنبثق عن توصيات الاعلان الختامي لمبادرة المشاورات الشبابية العربية اعلان "القاهرة" لمتطلبات الشباب العربي في ظل جائحة كورونا وما بعدها (رؤى موحدة .. لمتطلبات الشباب) كنموذج شبابي عربي تحت رعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ، ليكون منبراً للشباب العربي ، وبيتاً للمبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ عمليات التخطيط للبرامج الشبابية، وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات، وفق استراتيجية شبابية عربية موحدة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تنفيذ جميع توصيات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ومتابعتها ، موضحاً أن التوصيات سيتم إرسالها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

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وشهد التكريم نجوى صلاح - رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، الدكتور عمرو الحداد - مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء الدين الدسوقي - مدير عام البرامج الثقافية والفنية ، الدكتور عبد الله الباطش- المنسق العام لمبادرة المشاورات الشبابية العربية، وتم تكريم كل من الدكتوره امال امام ، محمد محي ، محمد صلاح، الدكتوره رضوى زكي، مصطفى مجدي، الهام مبارك.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد أطلقت استمارة على بوابة مصر للشباب والرياضة للتسجيل في المشاورات الشبابية العربية ، وتقدم للمشاركة اكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة ، وتم عقد العديد من المقابلات الشخصية وصولا للمشاركين النهائيين في مبادرة المشاورات الشبابية العربية .



اشرف صبحى فى المشاورات الشبابية



المشاورات الشبابية