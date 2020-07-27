شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يتظلم رسمياً على قرار إيقافه من اتحاد الكرة بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المحامى الخاص بأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، إلى مقر اتحاد الكرة لتقديم تظلم على قرار إيقافه بسبب شكوى نادى الزمالك، التى يطالب فيها اللاعب برد مبلغ 8 ملايين جنيه حصل عليها قبل رحيله إلى صفوف بيراميدز.

وأصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، وألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وشارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر حيث جاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

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فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 6 مباريات بواقع 540 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات الست 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى مواجهتين فقط، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1.

ويبحث بيراميدز تخفيض القيمة المالية لعقد الشناوى حيث فى حالة عدم النجاح فى تسويقه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ستلجئ إدارة الفريق السماوى لتمديد وتعديل تعاقد اللاعب على طريقة عمر جابر وعلى جبر لاعبى الفريق اللذين تم تجديد وتعديل عقودهما من الناحية المادية، نظرًا لكونهما من أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية، وأصبح كل منهما مرتبطًا ببيراميدز حتى 2024 بدلاً من 2022.