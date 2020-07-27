شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة ونقيب الصحفيين لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فى لقاء حوارى غدا، الثلاثاء، ضمن اللقاءات الحوارية التى تعقدها وزارة الشباب والرياضة لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، فى لقاء حوارى يعقد غدا الثلاثاء بوزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9، و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

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من ناحية أخرى سلم أشرف صبحى درع دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة لفريق مركز شباب شبرا نبات من الغربية بعد الفوز على مركز شباب كفر قشاش من البحيرة فى المباراة النهائية

وتمكن فريق شبرا نبات بالفوز بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.