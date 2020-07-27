شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يعين عيد عبد الملك مديرا فنيا مؤقتا ويخوض الدوري بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أنه تقرر تعيين أحمد عيد عبد الملك فى منصب القائم بأعمال المدير الفنى المؤقت لحين تحديد موقف تشكيل الجهاز الفنى بالكامل عقب إجازة عيد الأضحى.

وقال الطويلة لـ"الخليج 365"، أدرس خوض المباريات الأربعة المتبقية فى عمر مسابقة القسم الثانى بالناشئين، وقد يكون أحمد عيد مديرا فنيا للفريق فى المباريات الأربع، أما فى حال خوض المباريات بالفريق الأول فقد يتم البحث عن مدير فنى ومعه أحمد عيد مدربا عاما.

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فى سياق متصل، تأكد مسئولو النادي الأهلي من أحقيتهم فى ضم كريم فؤاد ظهير أيمن نادى النجوم المعار لفريق إنبي هذا الموسم، من خلال التفاوض مع إدارة النجوم دون العودة لإدارة النادي البترولي، ويمنح عقد إعارة كريم فؤاد الحق لإنبي الأولوية في شراء اللاعب بالفعل، إلا أن ذلك الأمر بموعد أقصاه يوم 30 يونيو الماضي وهو ما لم يحدث وبالتالي أصبح من حق إدارة النجوم بيع اللاعب لأي نادٍ تريده سواء داخل مصر أو خارجها نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن في ظل انتهاء عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق نهاية الموسم الجاري، وتوقيعه لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك لمجاورة محمد هاني الذي سيتواجد وحيدًا في هذا المركز بالموسم الجديد.

وتلقى كريم فؤاد - وفقاً لتأكيدات إدارة النجوم - عرضين رسميين خلال الساعات الماضية من الدوري السويسري والبرتغالي بعد تألق اللاعب اللافت هذا الموسم، ودخل كريم فؤاد دائرة اهتمامات الأهلي نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة فضلاً عن صغر سنه فهو من مواليد 1999 وبالتالي سيتم قيده تحت السن في الموسم الجديد.