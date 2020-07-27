شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يجدد عقده مع الأهلي 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود التعاقدية خلال الجلسة التى جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بحضور وكيله تامر النحاس، واتفق مسئولو الأهلى مع مروان محسن على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريراً للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى المقبل، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

من جهته أكد مروان محسن أنه يتمنى حصد لقب الهداف محلياً وأفريقياً والحفاظ على بطولة الدورى، مؤكدًا أن خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابى للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التى اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

وأوضح مروان أن الجميع كان لديه تركيز شديد فى الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التى كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات.

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وأشار مروان محسن إلى أن الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، فى ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التى يؤدونها فى التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزيتهم للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلى والقاري.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة فى التدريبات اليومية، حتى نكون فى جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء فى بطولة الدورى أو بطولة أفريقيا.

وأضاف مهاجم الأهلي، «ننتظر عودة الدورى وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلى هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلى فى كل مكان».