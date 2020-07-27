شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكى أوسكار إجازة 3 أسابيع من التايكوندو لزيارة أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو على سفر المدرب المكسيكى أوسكار سالازار إلى بلاده لزيارة أسرته، خاصة بعد وفاة والده والذى توفى خلال الأسابيع الماضية، على أن تكون الإجازة لمدة 20 يوما.

وتقدم أوسكار بطلب إلى اللجنة الفنية باتحاد اللعبة للحصول على الإجازة للسفر لأسرته وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن يواظب على التدريبات أون لاين مع لاعبى المنتخب وباقى أفراد الجهاز الفني، لحين انطلاق المنافسات، خاصة أن التايكوندو من الألعاب التلامسية ، والتى سيتم استئناف النشاط بها بشكل تدريجى.

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وزع اتحاد التايكوندو مكافآت دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب سبتمبر الماضى، على اللاعبين الفائزين بالميداليات، وحقق خلالها لاعبو المنتخب 11 ميدالية متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين و8 فضيات، بالإضافة إلى برونزية واحدة.

جاء توزيع المكافآت على هامش الاجتماع الذى عقده مسئولو الاتحاد مع اللجنة الطبية والفنية، لوضع خطة النشاط وفق معايير وإجراءات السلامة التى أكدت عليها وزارة الشباب والرياضة.

حالة من الاستياء تسود داخل اتحاد التايكوندو بعد اقتراب موعد زفاف هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، والمقرر له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعبة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021، ويحمل عليها مسئولو اللعبة آمالا وطموحات بتحقيق ميدالية أولمبية مثلما فعلت في أولمبياد ريو دى جانيرو.