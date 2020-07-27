شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..منتخب مصر يتعادل مع المكسيك 2/2 فى كأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1999 ، نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري، في تحويل تأخره أمام المكسيك البلد المنظم بهدفين دون رد، إلى تعادل مثير في آخر ربع ساعة بهدفين سجلهما أحمد حسن في الدقيقة 79 وسمير كمونة في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني ، بينما سجل هدفي المكسيك كلا من الهدف الأول بافل باردو في الدقيقة 15 وخوسي مانويل أبونديس في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وأقيمت المباراة على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو فى حضور جماهيري وصل عددهم الى 65 ألف مشجع وأدارها تحكميا كيم يونج جو من كوريا الجنوبية، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، ليتساوى مع بوليفيا في المركز الثاني.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

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