شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما تمرد العميد على جيلى وألقى محاضرة لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع بطولة أمم أفريقيا سنة 2000 والتى كان الفرنسى جيرارد جيلى هو المدير الفنى للفراعنة خلالها، وبالتحديد قبل انطلاق مباراة بوركينا فاسو، حيث قام جيلى بإلقاء المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل النزول للملعب، وانتهى منها وغادر الغرفة تمهيداً لقيام اللاعبين بتغيير ملابسهم.

ورفض حسام حسن، نجم هجوم منتخبنا الوطنى وقتها، تعليمات جيلي، ويبدو أنه لم يكن مقتنعاً بها ليقوم ويلتقط القلم ويشرح للاعبين خطة مغايرة ويمنحهم تعليمات مختلفة قبل انطلاق المباراة التي جمعت منتخبى مصر وبوركينا فاسو فى دور المجموعات، ونجح الفراعنة فى الفوز بها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.