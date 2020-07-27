المصرى يجهز "قسطا" للاعبين قبل إجازة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، تجهيز قسط للاعبين خلال اليومين المقبلين لصرفه قبل إجازة عيد الأضحى، فى ظل رغبة الإدارة بتوفير الاستقرار على الفريق الكروى قبل عودة النشاط الرياضى يوم 6 أغسطس المقبل.

وينتظر مجلس المصرى وصول تدعيم مادى من عدد من الجهات بعد التأكيدات التى حصلوا عليها، سواء من اتحاد الكرة بدعم الأندية، وهو ما ركز عليه محمد الخولى نائب رئيس النادى فى اجتماعه الأخير مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الذى أكد دعمه الكامل للأندية الشعبية فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها الأندية بعد توقف النشاط لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا وعدم صرف الشركة الراعية للأقساط المستحقة عليها بسبب تجميد النشاط.

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من ناحية أخرى تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة إيجابيا بهدف لمثله بالأمس فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد حسن مكى لسموحة فى الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

جاءت المباراة قوية ومفيدة وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية وسيطر عليها لاعبو سموحة الذى ظهر عليهم الرغبة فى تعديل الصورة بشكل كبير بعد الهزيمة الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة، ومن قبلها الخسارة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف، فى المقابل حاول طارق العشرى المدير الفنى للمصرى تجهيز الصف الثانى مثل أحمد عبد الفتاح حارس المرمى وأحمد عادل وعبد الناصر دى ماريا للاستفادة بهم فى مباريات الفريق المقبلة.