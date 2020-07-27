شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ المفاوضات مع "بدائل" موليكا بعد اقترابه من الدوري الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى التوجه لبدائل جاكسون موليكا فى القائمة المختصرة للمهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، واستقر مسئولو الأهلى على 4 مهاجمين فى وقت سابق على رأسهم موليكا، إلا أن تعثر صفقة مهاجم مازيمبى أجبرت الإدارة الحمراء على التوجه للعناصر البديلة، واقترب ليل الفرنسى من شراء موليكا بعد الاتفاق مع مازيمبى على كل الأمور التعاقدية، ويتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب على الراتب الذى سيتقاضاه.

واتفق مسئولو ليل مع موليكا على إعارته لنادى موسكرون البلجيكي لاكتساب خبرات كونه لاعبا صغير السن مواليد 99، وفى حال نجاحه بالدورى البلجيكى سيعود إلى ليل مباشرة، وأغرى مسئولو الأهلى موليكا بالحصول على راتب سنوى قدره 800 ألف دولار لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وصرف النظر عن العروض الأوروبية التى وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدورى الفرنسى والبلجيكي.

ورصدت إدارة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد معه، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لضمه فى الصيف، إلا أن المفاوضات الحمراء لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).