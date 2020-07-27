شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الإدارات المركزية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة غداً مع رؤساء الإدارات المركزية مديرى العموم بالوزارة، لاستعراض إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال العام المالى 2019/2020، مع عرض الخطة التنفيذية للعام المالى الجديد 2020/2021، بمقر الوزارة، على أن تعقد الجلسة ظهر غد الثلاثاء بحضور وزير الرياضة.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة اليوم احتفالية كبرى لتوزيع حقائب الكرامة على الوافدات السوريات وبعض الجنسيات المختلفة، بحضور الدكتور أشرف صبحي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تتوُيج مركز شباب شبرا نبات "الغربية" بدورى مراكز الشباب النسخة السابعة، بعد تغلبه على مركز شباب كفر قشاش "البحيرة " فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بهدف لكل فريق، على الملعب القانونى بالمركز الأوليمبى بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة والإعلاميين.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن النسخة الحالية من دورى مراكز الشباب تختلف عن سابقتها فى ظل وجود فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم عمل التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباراة.