شفاء عمرو جمال من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش شفاء لاعب الفريق عمرو جمال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن منذ ستة أيام ظهور نتيجة المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا بعينة إيجابية ليخضع للعزل والعلاج. وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال أحمد المهدي :"عمرو جمال أجرى مسحتين بعد تأكد إصابته، والنتيجة كانت سلبية في المرتين، ليغادر اللاعب المستشفى". وأنهى المهدي :"سيعود عمرو جمال للانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة بعد تأكد شفائه تماماً وعودته للحياة بصورة طبيعية".

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