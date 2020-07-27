الدوري السابع ومداعبة إنجاز أسطوري.. رونالدو يواصل كتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

مواصلًا مسيرته الأسطورية التي بدأت قبل 18 عامًا، أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لقبًا جديدًا إلى حزمة إنجازاته الجماعية، كما اقترب بشدة من رقم فردي أسطوري بقميص العملاق الإيطالي.

وتُوج يوفنتوس أمس الأحد باللقب التاسع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، عقب فوزه على سمبدوريا ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، وهو اللقب الثاني على التوالي للنجم البرتغالي، الذي انضم لصفوف يوفنتوس عام 2018، بعد مسيرة استثنائية بقميص فريق ريال مدريد الإسباني.

عزز رونالدو رقمًا تاريخيًا حققه الموسم الماضي، عندما بات أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني والإيطالي" ليفوز بالمسابقات الثلاث أكثر من مرة.

ويعد اللقب هو السابع على صعيد مسابقات الدوري في مشوار رونالدو، حيث حقق الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات بقميص فريق مانشستر يونايتد، وتُوج بدوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين بقميص الفريق الملكي.

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ورفع رونالدو رصيده من الألقاب خلال مسيرته الكروية إلى 30 لقبًا، بينهم 28 لقبًا مع الأندية، بينما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018/2019.

لم يكتف رونالدو بالإنجازات الجماعية، فواصل هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية الفردية، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا أو أكثر في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، كما أصبح أول لاعب يسجل 30 هدفًا لمصلحة يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 68 عامًا.

كما أصبح رونالدو الذي تجاوز 35 عامًا أكبر لاعب يسجل 30 هدفًا في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، منذ 72 عامًا، عندما حقق روني روك لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الرقم ذاته.

وأصبح رونالدو على أعتاب إنجاز أسطوري، بمعادلة رقم قياسي لم يتحقق في يوفنتوس منذ 86 عامًا، عندما أصبح فيليتشي بوريل اللاعب الوحيد في تاريخ الفريق الذي يسجل 32 هدفًا في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفًا في شباك سمبدوريا، ليرفع رصيده إلى 31 هدفًا، ويصبح على بعد هدف وحيد من معادلة رقم بوريل الذي تحقق في موسم 1933/1934 وكذلك تجاوزه، في ظل انتظاره خوض مواجهتين متبقيتين في عمر مشوار فريقه بالمسابقة.