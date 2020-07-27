"بعد قرار فيفا".. هل يستغل الأهلي أزمة كوليبالي لضم مهاجم النجم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أزمة داخل أروقة نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، والسبب غرامة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي والذي رحل عن الأهلي في 2017 بدون الحصول على إذن من إدارة النادي وقتها، ليقرر النادي الأحمر شكوى اللاعب رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

"فيفا" بدوره أقر على عقوبة اللاعب بغرامة مالية قدرها مليون و400 ألف دولار، ليعلن النجم الساحلي بعد ذلك أنه سيتواصل مع إدارة الأهلي لتسوية أزمة كوليبالي لإتاحة الفرصة له للمشاركة رفقة "جوهرة الساحل" محليًا وأفريقيًا.

وبالفعل توصلت إدارة النجم الساحلي لاتفاق مع مسئولي الأهلي على دفع الغرامة، إلا أن الاتفاق لم يتم للنهاية ليقرر النادي الأحمر العودة مرة أخرى للاتحاد الدولي ليقرر إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد.

حاليًا النجم الساحلي يمر بأزمة مالية طاحنة وهذا ما اعترف به رضا شرف الدين رئيس النادي الساحلي، ليعلن عن طريقة لإنهاء هذه الأزمة من خلال عرض هداف الفريق الجزائري كريم العريبي للبيع مقابل الحصول على أعلى سعر.

العريبي يُعد أحد أبرز الأسماء المتواجدة في القارة الأفريقية، الأمر الذي جعل مجلة "فرانس فوتبول" تضع اللاعب ضمن أبرز المواهب في القارة رفقة النجم المصري الشاب مصطفى محمد هداف فريق الزمالك حاليًا، وجاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي.

- الأهلي والدخول لخط المفاوضات:

صحيفة "المغرب" التونسية، كشفت مؤخرًا أن الأهلي لديها رغبة في إنهاء أزمة كوليبالي والنجم لكن شرط الحصول على خدمات هداف دوري أفريقيا في الموسم الحالي برصيد عشرة أهداف.

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وشهدت الفترة الماضية تردد أكثر من اسم لاعب أجنبي بالانتقال للأهلي برغبة من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر والذي وضع جاكسون موليكا على صدارة ترتيب الانتدابات.

الأهلي قد يجد صعوبة بعض الشيء في إتمام صفقة موليكا في ظل اقتراب اللاعب الشاب من الانتقال لصفوف ليل الفرنسي، والذي يسعى إلى تعويض رحيل هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي الإيطالي في صفقة ستقدر قيمتها بـ60 مليون يورو.

وارتبط اسم العريبي بالانتقال للدوري المصري أيضًا بخلاف الأهلي، وتحديدًا لصفوف نادي بيراميدز حيث أكد مديره الرياضي هاني سعيد، أن الهداف الجزائري يُعد من المرشحين للانضمام لصفوف ناديه في الموسم الجديد.

- عروض خليجية:

صحيفة "المغرب" التونسية، أوضحت خلال تقريرها أن العريبي يُعد هدفًا لنادي الاتفاق السعودي خاصة مع رحيل لاعب الفريق المغربي وليد أزارو والمعار من صفوف الأهلي بعد خلافات بين الطرفين لأسباب مادية.

العريبي ليس مستهدفًا لنادي الاتفاق السعودي فقط، بل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق عن وجود رغبة من زعيم الأندية السعودية نادي الهلال في ضم العريبي لتدعيم الجانب الهجومي.

وأشار الصحيفة السعودية، إلى أن نادي الهلال السعودي يُعد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع كريم العريبي الذي سبق وسجل في مرمى الزعيم خلال فوز النجم الساحلي بمباراة نهائي البطولة العربية 2019 (كأس زايد للأبطال) في مباراة انتهت لصالح بطل تونس بنتيجة (2-1).