"الزمالك لم يُظلم".. مرعي يحكي كواليس مباراة الإنسحاب الشهيرة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عصام مرعي، مدرب عام نادي الزمالك السابق، أن فريقه في موسم 96 لم يتعرض لأي ظُلم تحكيمي في مباراته الشهيرة أمام الأهلي والتي انسحب فيها الفريق بعد هدف حسام حسن الثاني، مشيراً الى أن ما حدث مجرد "وهم" بسبب كثرة الحديث عن هوية حكم المباراة ورفضهم لوجود قدري عبدالعظيم.

وقال عصام مرعي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" "في 96 عندما ضاع على الزمالك الدوري والكأس، كان عمري لم يتجاوز الـ30 عاماً، قدمت طلب اعتزال كرة القدم، قلت بعد تعاقد الفريق مع فريق الأحلام ضاع الدوري والكأس بسبب أخطاء الإدارة".

وواصل "ليلاً كان فاروق جعفر هو المدير الفني لنادي الزمالك، في الفجر حدث اتفاق مع أحمد رفعت الله يرحمه أن يصبح مديراً فنياً لنادي الزمالك وفي الصباح يتم التحدث مع فاروق جعفر أنه سيعمل مدرباً عاماً مع أحمد رفعت".

وأكمل "طوال الموسم كنا نقوم بمحاولات الصلح بين أحمد رفعت وفاروق جعفر، كان هناك أشياء تحدث بين الثنائي أثناء المحاضرات ووقت الإعلان عن تشكيل المباريات".

وأضاف "في المباراة الشهيرة أمام الأهلي عندما تم الحديث عن الهدف الثاني أنه جاء من تسلل، لم يكن هناك أي شبهة تسلل، في ذلك الوقت تم عرض أسماء عديدة لحكام لإدارة المباراة، خسرنا المباراة ونحن في غرفة خلع الملابس بسبب كثرة الاحتجاج على اسم الحكم قدري عبدالعظيم".

واستمر "لقد كنا خارج التركيز في مباراة مصيرية بالدوري، ما حدث في غرفة خلع الملابس هرج ومرج، لعبنا موسم رائع لكن المباراة لم تكن جيدة، اعترضنا داخل غرفة خلع الملابس وهناك رفض لخوض المباراة ولم يكن هناك تدخل من جانب الإدارة".

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وتابع "وصل لنا داخل غرف خلع الملابس أن قدري عبدالعظيم هو حكم المباراة وحدث تضارب في الأراء بشأن موقفنا من المباراة".

وشدد "لقد تخيلنا ونحن داخل الملعب أن هدف حسام حسن من تسلل ولم يكن تسلل على الإطلاق، لكن بسبب أننا من البداية هناك قرار بعدم اللعب إلا في وجود حكم أخر جعلنا خارج التركيز، رغم أن قدري عبدالعظيم لم يرتكب أي خطأ خلال المباراة".

وصرح "شعرنا من البداية وأن هناك ظلم واقع على نادي الزمالك واتحاد الكرة سوف يختار قدري عبدالعظيم حكماً للمباراة".

"وأشار "في كثير من الأحيان يكون الحديث عن التحكيم أمر وهمي، في كثير من الأحيان يمكن أن تستفيد من أخطاء التحكيم أو العكس، لكن من البداية لو كنت تشعر بأن هناك تربص بك ستخسر المباراة وهذا ما حدث معنا".

"واستكمل "حدث في مباراة 96 أمام الأهلي وهم ولم يكن هناك أي أمر، المفترض لعب المباراة وحسم اللقب داخل الملعب، تلك أدوار إدارية، خلال الموسم بالكامل قدمنا مباريات قوية لكن كان هناك تقصير من الفريق في بعض المباريات وأهدرنا نقاط سهلة".

"واختتم "بكل تأكيد الزمالك لم يُظلم في مباراة 96 أمام الأهلي".