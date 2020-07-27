وزير الرياضة يكرم الشباب المصري المشارك في المشاورات الشبابية العربية

كرم الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشباب المصري المشارك في فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، والتي تم تنفيذها خلال ايام ٢٠، ٢١ ، ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، عبر تقنية الاتصال المرئي، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
أشاد الدكتور أشرف صبحي بالشباب المصري وتمثيله المشرف خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، مؤكداً أن مصر تذخر بالعديد من الشباب ذوي الفكر والرؤية والطاقة الإيجابية.
وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على ضرورة الإسراع بتدشين المجلس التأسيسي للمشاورات الشبابية العربية المنبثق عن توصيات الاعلان
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