صور.. المسحة الطبية الخامسة لفريق الإسماعيلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي صباح اليوم الإثنين لمسحة طبية خامسة ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة والتى تسعى من خلالها لتطبيق عدد من الإجراءات

وكان الفريق أجرى أربع مسحات طبية خلال الأسابيع السابقة داخل مقر النادى وجاءت نتيجتها سلبية باستثناء عدة حالات بسيطة.

وحرص الجهاز الإدارى للفريق على تجهيز مكان خاص لخضوع اللاعبين للمسحة الطبية والتأكيد على تجهيز مسحات كافية لكل أفراد الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية للوصول إلى أعلى مستويات اللياقة البدنية قبل استئناف مسابقة الدورى والتى يستهلها الفريق بلقاء المصرى البورسعيدى منتصف الشهر المقبل فى إطار مواجهات الجولة التاسعة عشر.

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