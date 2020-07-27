اتحاد الجمباز : نستعد بقوة للبطولات القارية المؤهلة لدورة طوكيو

أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، إن استعدادات المنتخب تسير على قدم وساق ، وأن جميع الإجراءات الإحترازية التي نص عليها بروتكول وزارة الرياضة يتم تطبيقه

بشكل كامل وفعال ، وأن الهدف الإساسي هو المحافظة علي صحة وسلامة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي.

يذكر أن منتخب الجمباز يقيم معسكر إعداد مغلق في المركز الأوليمبي، استعداداً للمشاركة في البطولات الدولية والقارية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتي ٩ أغسطس من العام المقبل .



