الليلة .. المصرى يواجه الجيش للمرة الثالثة وديًا بمعسكر الإسكندرية

يلتقي فريق الكرة بالنادي المصري في السادسة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب مع فريق طلائع الجيش إطار إستعدادات الفريقين لإستئناف بطولة الدوري العام.

وتعد تلك المواجهة هي المباراة الودية الرابعة للمصرى والثالثة أمام طلائع الجيش تعادلا

بهدفين لكل منهما فى واحدة.وفاز المصري بهدف للاشئ فى الثانية ، كما تعادل المصرى فى مباراته الودية الثالثة أمام سموحة بهدف لكل فريق.كان طارق العشرى المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، قام بتعديل فى بعض المراكز للاعبين خاصة سيعيدو سيمبوريه للاستفادة من مهارته وسرعة التحول من الدفاع للهجوم مع الكرات السريعة والطولية للمهاجمين.

ودفع المدير الفنى للمصرى بمجموعة من الناشئين للدفع بهم تباعاً حسب ظروف كل مباراة لسد العجز فى بعض الأماكن خاصة خط الدفاع الذى يحتاج تدعيم قوى.