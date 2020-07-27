أشرف صبحي يزور معسكر الجمباز بالمركز الأوليمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر منتخب الجمباز "رجال وسيدات"، المقام حاليا في المركز الأوليمبي لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي ، والتي تستعد بقوة للبطولات الدولية والقارية المقبلة.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية.

وأشاد الوزير خلال زيارته باستعدادات منتخب الجمباز للمشاركة في البطولات المقبلة، وأيضا التزام الاتحاد بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الصحية خلال المعسكر التدريبي.

الدولية والقارية المقبلة.ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية.وأشاد الوزير خلال زيارته باستعدادات منتخب الجمباز للمشاركة في البطولات المقبلة، وأيضا التزام الاتحاد بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الصحية خلال المعسكر التدريبي.

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