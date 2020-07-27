تعافي عمرو جمال من فيروس كورونا

أعلن نادي طلائع الجيش تعافي مهاجمه عمرو جمال من الإصابة بفيرورس كورونا المستجد، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية لمعرفة مستدات الإصابة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه، تمهيداً لاستئناف فعاليات الموسم الرياضي أغسطس المقبل، عقب تأكيد النادي على تعافيه بصورة نهائية بعد إجراء الفحص الأخير اليوم الإثنين.

ويلتقي طلائع الجيش نظيره بيراميدز 16 أغسطس المقبل في منافسات الدوري. مستدات الإصابة.ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه، تمهيداً لاستئناف فعاليات الموسم الرياضي أغسطس المقبل، عقب تأكيد النادي على تعافيه بصورة نهائية بعد إجراء الفحص الأخير اليوم الإثنين.ويلتقي طلائع الجيش نظيره بيراميدز 16 أغسطس المقبل في منافسات الدوري.

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