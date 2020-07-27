أستون فيلا لتريزيجيه: رجل اللحظات الصعبة

تغزل حساب استون فيلا الإنجليزي في لاعبه محمود حسن تريزيجيه الذي قدم موسمًا مميزًا بأولى مواسمه مع الفيلانز.
ذلك بعدما ساهم مع فريقه بانعاش آماله بالبقاء بالدوري الإنجليزي في صراع البقاء بالبريميرليج، وتسجيله في اللحظات الأخيرة هدف الفوز لفريقه، أمام ليستر سيتي بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية،
كتب أستون فيلا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر:" موسم خيالي ولحظات لا تنسى لرجل الأوقات الصعبة".
كان الفريق في مناطق الهبوط بجدول ترتيب البريميرليج مع اقتراب الموسم من النهاية يحتاج الفيلانز لتحقيق نتائج إيجابية، وساهم النجم الدولي المصري بتسجيل هدفي الفوز أمام كريستال بالاس في الجولة الـ٣٥ من الدوري، ثم سجل هدف الفوز أمام أرسنال بالجولة قبل الأخيرة ليحصد الفريق ٦ نقاط مهمة، ساعدت أستون فيلا بالبقاء في الدوري بالنهاية، بتواجده في المركز السابع عشر برصيد ٣٥ نقطة، وهبوط بورنموث وواتفورد رفقة نوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
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