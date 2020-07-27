طارق العشري يُعدل بعض مراكز لاعبي المصري ويدفع بالناشئين

قام طارق العشرى المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، بتعديل فى بعض المراكز للاعبين خاصة سيعيدو سيمبوريه للإستفادة من مهارته وسرعة التحول من الدفاع للهجوم مع الكرات السريعة والطيلة للمهاجمين.

ودفع المدير الفنى للمصرى بمجموعة من الناشئين للدفع بهم تباعاً حسب ظروف كل مباراة لسد العجز فى بعض الأماكن خاصة خط الدفاع الذى يحتاج تدعيم قوى. ولتخفيف الضغط التدريبى والترفيه على اللاعبين حرص الجهاز الفني على توجيه الدعوة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات لتناول وجبة العشاء بأحد مطاعم برج العرب.



والطيلة للمهاجمين.ودفع المدير الفنى للمصرى بمجموعة من الناشئين للدفع بهم تباعاً حسب ظروف كل مباراة لسد العجز فى بعض الأماكن خاصة خط الدفاع الذى يحتاج تدعيم قوى. ولتخفيف الضغط التدريبى والترفيه على اللاعبين حرص الجهاز الفني على توجيه الدعوة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات لتناول وجبة العشاء بأحد مطاعم برج العرب.

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