المصرى يواجه بيراميدز وديًا فى نهاية استعداداته للزمالك بالدوري

يواجه النادى المصرى - بعد غد الأربعاء - فى آخر مبارياته الودية فريق بيراميدز أثناء تواجده بمعسكر الفريق برج العرب فى نهاية استعداداته لمواجهة الزمالك فى السادس من أغسطس المقبل عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز، وقد أدى الفريق فى معسكره ثلاث مباريات ودية أمام طلائع الجيش مرتين ثم سموحة.

واطمأن فيها طارق العشرى، المدير الفنى للفريق على مجموعة اللاعبين الأساسيين، ومجموعة الشباب المتواجدين بالمعسكر، واستقر بشكل شبه نهائى على العناصر الأساسية التى سيخوض بها مباراة بيراميدز، وتجربة خطة مباراة الزمالك القادمة مع تنوع فى الخطة والأداء.

وركز "العشرى" خلال ودياته على تعود اللاعبين على طريقة لعبه بأداء هجومى حذر والسيطرة على منطقة نصف الملعب بتواجد أكبر عدد فيها من اللاعبين مع الحذر الدفاعى واللعب بمهاجم واحد صريح. الفريق فى معسكره ثلاث مباريات ودية أمام طلائع الجيش مرتين ثم سموحة.واطمأن فيها طارق العشرى، المدير الفنى للفريق على مجموعة اللاعبين الأساسيين، ومجموعة الشباب المتواجدين بالمعسكر، واستقر بشكل شبه نهائى على العناصر الأساسية التى سيخوض بها مباراة بيراميدز، وتجربة خطة مباراة الزمالك القادمة مع تنوع فى الخطة والأداء.وركز "العشرى" خلال ودياته على تعود اللاعبين على طريقة لعبه بأداء هجومى حذر والسيطرة على منطقة نصف الملعب بتواجد أكبر عدد فيها من اللاعبين مع الحذر الدفاعى واللعب بمهاجم واحد صريح.

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