برشلونة يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة نابولي بأبطال أوروبا

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة قبل ملاقاة فريق نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا على ملعب الكامب نو، في المواجهة المقرر إقامتها الثامن من أغسطس المقبل.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم قبل فترة

التوقف الأخيرة على ملعب نابولي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وأشارت تقارير إسبانية اليوم الإثنين، أن رونالد أراخو مدافع الفريق الكتالوني تعرض لإصابة في كاحل القدم عند مشاركته مع فريق برشلونة الرديف مؤخراً، الأمر الذي يهدد بغيابه عن المواجهة المقبلة للبارسا أمام الفريق الإيطالي.وأضافت، أن بيكيه سيكون هو المدافع الأجهز حتى الآن لخوص المباراة، في حين سيشهد اللقاء غياب الفرنسي صامويل أومتيتي الذي بات قريباً من الرحيل عن كتالونيا لكثرة الإصابات.