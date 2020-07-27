رياضة | المقاولون يوضح لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التفاوض مع سيف الرميثي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يوضح لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة التفاوض مع سيف الرميثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، حقيقة التفاوض مع الإماراتي سيف الرميثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الإماراتي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن النادي تلقى بالفعل عدة فيديوهات من بعض الوكلاء للاعب من أجل عرضه على الجهاز الفني.

وتابع: "تم عرض اللاعب بالفعل على عماد النحاس المدير الفني، من أجل حسم أمره سواء بالموافقة على التعاقد معه وتدعيم الناحية الهجومية أو صرف النظر عنه".

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وأكمل: "حتى هذه اللحظة لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه ولا حتى شفوية، وننتظر قرار المدير الفني".

واختتم: "في حال موافقة النحاس على ضم اللاعب، سيتم اتخاذ الطرق الصحيحة ومخاطبة ناديه من أجل معرفة المتطلبات والشروط للتنازل عن خدماته".

ويعتبر سيف الرميثي واحد من الأسماء التي تتردد بقوة داخل الدوري المصري بالوقت الحالي، حيث يعد مطلوب في أكثر من نادي أبرزهم بيراميدز سبورت والإسماعيلي، والذين أبدوا رغبتهم في التوقيع معه بالموسم الجديد.