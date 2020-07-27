رياضة | الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان جعفر، رشح التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم فريق بيراميدز سبورت، لتدعيم الخط الهجومي، خلال الموسم الجديد.

وجاء سبب تراجع النادي عن إتمام التعاقد مع اللاعب، بسبب رغبة تراوري في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وينتظر اللاعب حسم موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، وهي رغبته الأولى، حيث كان قريب من المارد الأحمر، قبل أن يتم إغلاق ملف ضمه.