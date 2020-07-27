رياضة | إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إدواردو كامافينجا يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد إدواردو كامافينجا، لاعب الوسط الفرنسي، الأنجولي الأصل والنجم الصاعد بالدوري الفرنسي، فكرة الانضمام لريال مدريد الإسباني الذي يعرض عليه الانتقال لصفوفه بعد عام، رغبة منه في خوض تحد جديد الموسم المقبل باللعب لأحد كبار أوروبا.

وفقاً لما كشفته صحيفة آس الرياضية، فإن كامافينجاالنجم الصاعد بصفوف ستاد رين، والبالغ من العمر 17 عاماً يدرس عروضاً من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، للحصول على خدماته، بعد أن كان قريباً في البداية من الريال.

وكان كامافينجا قد انضم للتشكيل المثالي للموسم المنصرم في الدوري الفرنسي من قبل صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

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ووفقاً للمصدر، فإن رين لن يقدم على بيع كامافينجا، الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2022، بأقل من 80 مليون يورو، لذا فإن ريال مدريد استبعد الصفقة للصيف المقبل، خاصة وأنه تأثر اقتصاديا بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وإزاء هذا الوضع سيضطر كامافينجالاستبعاد الريال من حساباته، نظراً لرغبته في خوض تجربة جديدة حال وصوله عرض جيد من كبار أوروبا بحسب آس.

وأضافت: "إدارة رين ترغب في الاستثمار أكثر بنجم وسطها عبر محاولة تجديد عقده، لعدم تكرار ما فعلته بالفرنسي عثمان ديمبلي، حين باعته لبروسيا دورتموند بـ20 مليون يورو، والذي باعه بعد ذلك إلى برشلونة مقابل 140 مليون.