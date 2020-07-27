رياضة | قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عودة الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق، وناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، المعارين لصفوف سموحه، حتي نهاية الموسم الحالي.

وقد طالب فايلر استمرار إعارة الثنائي لمدة موسم جديد، من أجل الحصول على أكبر قدر من المشاركات في الدوري واثقال خبرتهم الفنية.

وقدم لناصر ماهر العديد من العروض للاحتراف الخارجي ولكن لم يوافق على الرحيل، ومازال لديه عرض من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى ، ونفس الأمر بالنسبة لزميله صلاح محسن.

Advertisements

وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من صفوف فريق المقاولون العرب ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ناصر ماهر، وزميله صلاح محسن لصفوف فريق سموحة السكندري من بداية الموسم الجاري.

واستقر رينيه فايلر على عودة الثنائى محمد شريف المعار إلى إنبى وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهما، خصوصا بعد ما ظهرا بمستوى جيد فى الفترة السابقة قبل توقف الدورى