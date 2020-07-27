رياضة | قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عودة الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق، وناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، المعارين لصفوف سموحه، حتي نهاية الموسم الحالي.
وقد طالب فايلر استمرار إعارة الثنائي لمدة موسم جديد، من أجل الحصول على أكبر قدر من المشاركات في الدوري واثقال خبرتهم الفنية.
وقدم لناصر ماهر العديد من العروض للاحتراف الخارجي ولكن لم يوافق على الرحيل، ومازال لديه عرض من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى ، ونفس الأمر بالنسبة لزميله صلاح محسن.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من صفوف فريق المقاولون العرب ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب ناصر ماهر، وزميله صلاح محسن لصفوف فريق سموحة السكندري من بداية الموسم الجاري.
واستقر رينيه فايلر على عودة الثنائى محمد شريف المعار إلى إنبى وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهما، خصوصا بعد ما ظهرا بمستوى جيد فى الفترة السابقة قبل توقف الدورى