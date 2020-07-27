رياضة | نجمة التنس البولندية المعتزلة رادفينسكا تنجب مولودها الأول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجمة التنس البولندية المعتزلة رادفينسكا تنجب مولودها الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجمة التنس البولندية المعتزلة رادفينسكا تنجب مولودها الأول، اليوم الاثنين، عن إنجاب زوجته لطفلهما الأول.

وكتب سيلت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جاكوب بالفعل معنا"، مضيفا صورة لكف المولود الجديد

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ويعد الطفل هو أول مولود للزوجين.

وكانت رادفينسكا / 31 عاما/ / المولودة في مدينة كراكوف البولندية، أعلنت اعتزالها التنس في أواخر عام 2018.

وتعتبر رادفينسكا أفضل لاعبة تنس بولندية في التاريخ، حيث فازت خلال مسيرتها بعشرين لقبا من ألقاب رابطة تنس السيدات المحترفات، بما في ذلك البطولة الختامية لموسم 2015، كما أنها وصلت إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون عام 2012، ووصلت إلى الدور قبل النهائي أربع مرات في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).