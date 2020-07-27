رياضة | ساري: رونالدو وديبالا سبب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ساري: رونالدو وديبالا سبب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة 36، و9 توالياً، أن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، لهما دوراً كبيراً في هذا اللقب، لأنهما يصنعان الفارق.

قال ساري في تصريحات عقب انتصار فريقه على سامبدوريا 2-0 على ملعب أليانز ستاديوم: "كريستيانو وديبالا يصنعان الفارق، اللاعبان لهما دوراً كبيراً في التتويج بلقب "الإسكوديتو"، ولكننا أيضاً نمتلك إدارة كبيرة، ورئيس يقف دائماً بجوار الفريق، لاسيما في وقت الهزائم، النادي هنا له دوراً مهماً".

وحول لقبه الأول داخل إيطاليا، أوضح: "هو لقب خاص بالنسبة لي، الفوز به صعب للغاية، وهذا الفريق معتاد على الانتصارات منذ 80 عاماً، الأمور تصبح أصعب في كل موسم، التسليم بأشياء في الرياضة أحد أكبر الأخطاء".

واختتم: "لقب هذا الموسم له خصوصيته، وكان طويلاً جداً وصعباً أيضاً، فزنا باللقب قبل جولتين من النهاية، والفضل يعود لجميع اللاعبين، الأمور لم تكن سهلة بعد 8 أعوما من الفوز".