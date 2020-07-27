رياضة | بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ابتعاد موليكا عن الأهلي.. فايلر يبلغ الإدارة بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، والذي اقتربت صفقته من الفشل.

ونجحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، في إقناع السويسري رينيه فايلر، باستعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأنهى أزارو فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي، بالفترة الحالية بعدما رفض تمديد الإعارة لفترة أخرى بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي، أغلق ملف التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، بسبب مغالاة ناديه المادية ورفض تقليل شروطه لإتمام عملية البيع.