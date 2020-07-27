رياضة | الأهلي يتحرك لضم رجب بكار.. والزمالك يترقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لضم رجب بكار.. والزمالك يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد النادي الأهلي لفتح ملف مركز الظهير الأيمن مرة أخرى، بعد أن أغلقت لجنة التخطيط هذا الملف خلال الفترة السابقة.

وبحسب مصادر مقربة من نادي الأهلي، فإن إدارة الفريق أحيت نفاوضاتها مرة أخرى مع الظهير الأيمن رجب بكار، نجم نادي بيراميدز.

ولفت بكار الأنظار إليه خلال مباراة بيراميدز الودية ضد نادي الزمالك، سجل خلالها هدف المباراة الوحيد من تسديدة جميلة.

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كما أشارت المصادر، أن لجنة التخطيط بالأهلي تتجه لرفض طلب أحمد فتحي، المنتقل إلى بيراميدز، بالتراجع وتجديد عقده مع النادي الأهلي.

وتحدثت عدة تقارير صحفية، حول احتمالية تراجع فتحي عن قرار عدم تجديد عقده مع الأهلي، والتوقيع لنادي بيراميدز.

من جهة أخرى، يريد نادي الزمالك، التحرك قبل النادي الأهلي لحسم صفقة بكار، والذي لا يريد الاستمرار رفقة نادي بيراميدز.

وأكدت عدة تقارير، أن نادي الزمالك قدم عرضاً مقابل ملايين يورو، مقابل توقيع عقد مع بكار لمدة 4 مواسم.