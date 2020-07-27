رياضة | سولشاير يتحدث عن تأهل اليونايتد لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يتحدث عن تأهل اليونايتد لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، أن الانتقادات التي واجهها في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جعلته أكثر إصراراً على النجاح.

كانت بداية يونايتد للموسم الحالي هي الأسوأ للنادي في 30 عاماً، لكن فريق سولشار أنهى المسابقة بقوة، واحتل المركز الثالث بفوزه 2-0 خارج ملعبه على ليستر سيتي.

وقال سولشاير الذي لم يتعرض فريقه لأي هزيمة في آخر 14 مباراة بالدوري للصحافيين: "لا أعتقد أن كثيرين توقعوا ذلك، كانت التوقعات تشير لاحتلالنا المركز 6 أو 7".

وأضاف: "إذا تعرضت لانتقادات فهذا يجعلني أقوى، لدينا جميعاً وجهات نظر مختلفة في الإدارة، وأنا أفعلها بطريقتي".