شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: الوداد أصبح يمثل رعبًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة «المنتخب» المغربية إن الوداد أصبح يمثل رعبًا للقلعة الحمراء قبل الموقعة المرتقبة، لاسيما أن الاعتقاد لدي الفريق الأحمر يؤكد أن الفريق المغربي صعب وشرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوف الأهلي من تكرار خروجه من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها الأهلي في الوقت الحالي، والمتمثلة في إنهاء بعض لاعبيه فترة إعارتهم وعودتهم إلى أنديتهم مثل رمضان صبحي، حيث بات يمثل هذا الأمر مأزقًا كبيرًا بسبب حاجة النادي إليه خلال مباراتي الوداد.

ويواجه الوداد المغربي نظيره الأهلي في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل، ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربي، في المواجهة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.