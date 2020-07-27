شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الإسماعيلي بعد الفوز على المقاصة وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح بين أفراد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعد الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وقام الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى، بتهنئة اللاعبين بعد الأداء القتالى والرجولى الذي قدموه في المباراة، كما حرص تامر موسى عضو مجلس الإدارة، ومحمد خلف مدير لجنة التعاقدات والتسويق على مساندة اللاعبين من المدرجات.