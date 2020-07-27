شكرا لقرائتكم خبر عن رد فرجاني ساسي على معجبة هددت بالانتحار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاعل النجم التونسي فرجاني ساسي، مع تغريدة لإحدى المعجبات على موقع «تويتر»، تضمنت صورته بعد اللوك الجديد، وعتاب للاعب الزمالك.
وقالت المعجبة، وتدعى «نور» في تغريدتها: «إيه العنصرية دي، بقي بتعمل لايك للشباب بس، وأنا بقالي سنتين بعملك منشن ومش معبرني،
أروح أنتحر ولا أعمل إيه أنا.. ده الكل اعترض ع اللوك الجديد ده وأنا الوحيدة اللي قولت إنه يجنن».
«ساسي» قام بعمل لايك للتغريدة مع إعادة نشرها، الأمر الذي أسعد «نور» بشدة بعد تفاعله مع تغريدتها.
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